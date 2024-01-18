Звезда фильма «Шаг вперед» беременна третьим ребенком

Американская актриса и танцовщица Дженна Дуан в третий раз станет мамой. 43-летняя исполнитнльница роли Норы Кларк в фильме «Шаг вперед» ждет второго общего ребенка от нынешнего мужа, театрального актера и музыканта Стивена Кази.

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Дуан объявила о беременности, опубликовав в Инстаграм милое домашнее видео. В ролике видно, как Стивен играет на гитаре любимой, пока она принимает ванну и демонстрирует на камеру уже большой животик.

«Как думаете, если я заставлю Стивена петь мне серенаду каждый вечер, ребенок обретет свой голос?», — подписала публикацию актриса. Пара пока держит в тайне пол ребенка и предварительную дату родов.

Напомним, что у Дуан и Кази есть трехлетний есть сын Каллума. Кроме того, Дженна воспитывает 10-летнюю дочь Эверли от бывшего мужа Ченнинга Тейтума, с которым была в браке в 2009-2018 годах.

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Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

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