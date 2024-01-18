У актера и его второй жены родился первый совместный ребенок

Американский актер Джош Дюамель во второй раз стал отцом в в 51 год. У исполнителя роли Уильяма Леннокса в «Трансформерах» и его 30-летней жены, участницы конкурса красоты «Мисс мира-2016» Одры Мари, родился первый совместный ребенок.

Читай также: Гвен Стефани впервые за 12 лет выступит с группой No Doubt

В новой публикации в Инстаграм звездная пара рассекретила, что они стали родителями мальчика. Супруги назвали сына Шепардом Лоуренсом. Пополнение в семье Дюамеля и Мари случилось еще 11 января, однако они решили поделиться радостной новостью с поклонниками спустя шесть дней.

Напомним, что у Джоша есть еще 10-летний сын Аксель от первого брака с певицей Ферги.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Audra Duhamel (@audramari)

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон не сможет выполнять королевские обязанности до Пасхи.