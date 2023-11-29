Ярослав "Ярик" Веревкин из группы Танок на майдані Конґо показан на фото с роженицей.

Веревкин стал дедом в почти 50 instagram.com/tnmkongo

Семья еще одного участника группы "ТНМК" приумножилась. В статусе дедушки первым из всех членов коллектива дебютировал 49-летний гитарист Ярослав Веревкин, он же – Ярик. Известие представлено на инстаграм-странице конголезцев.

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На самоснимке новоиспеченный дед улыбается в камеру, а за ним стоит жена и лежат внук с роженицей.

"У нас есть первый дед в коллективе: дочь нашего гитариста Ярослава родила внука! Кстати, вскоре деда и мать можно будет увидеть в нашем новом видео. Поздравляем", – говорится в подписи к фотографии.

Источник: instagram tnmkongo

К слову, роженице Софии Веревкиной 4 января исполнится 22. Тем временем Ярослав будет отмечать 20 декабря 50-летие.

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