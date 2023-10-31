Мальчик появится на свет в ближайшую неделю

Муж Кортни Кардашьян до родов рассекретил имя их будущего сына Фото: instagram.com/kourtneykardash

Американский музыкант Трэвис Баркер официально подтвердил имя, которое он и его жена Кортни Кардашьян выбрали для своего сына. В подкасте One Life One Chance 47-летний барабанщик рок-группы Blink-182 рассказал, что отменил одно из выступлений, поскольку уже скоро у него и Кортни родится Рокки.

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«Мы собирались провести благотворительную акцию на Гавайях, но на этой неделе должен родиться Рокки», — сказал Трэвис.

Затем он проговорился, когда именно появится на свет ребенок. По словам артиста, роды пройдут «либо на Хэллоуин, либо в первую неделю ноября».

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Допис, поширений Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

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