Как певица Меган Трейнор и актер Дэрил Сабара объявили о будущем пополнении в семье

Американская исполнительница Меган Трейнор и американский актер Дэрил Сабара, сыгравший Джуни Кортеса в серии фильмов «Дети шпионов», во второй раз станут родителями. Радостной новостью звездная пара поделилась в Инстаграм.

На страницах 29-летней Меган и 31-летнего Дэрила появилось одинаковое фото. На снимке Трейнор в оранжевом свитере с оголенными плечами и темных очках с блестящей оправой демонстрирует на камеру снимки УЗИ. В описании к кадру супруги сообщили, что пополнение в их семье случится уже этим летом.

«Ребенок №2 ожидается этим летом», — лаконично подписали Трейнор и Сабара.

Напомним, что певица и актер сыграли свадьбу в 2018 году после двух лет отношений. Их первенец, сын Райли родился 8 февраля 2021 года.

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