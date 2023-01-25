Звезда сериала "Папик" призналась, во сколько обошлись роды за границей.

Украинская актриса Дарья Рыбак недавно стала мамой. Звезда рожала в государственном роддоме в Румынии. В сториз Инстаграма артистка призналась, во сколько обошелся процесс.

По словам звезды сериалов, процедуры в роддоме были бесплатными.

"Это обычный государственный роддом. Поэтому весь период беременности у моего врача, все скрининги и УЗИ, все приемы, сами роды и все, что может понадобиться (эпидуралка, кесарево сечение, все необходимые процедуры), – бесплатно," - рассказала Дарья.

Рыбак заплатила только за индивидуальную палату.

"Единственное, за что мы платим, — это палата. И то никаких привилегий эта палата в себе не содержит. То есть еда у всех одинаковая, обслуживание и помощь у всех одинаковые. Просто мы в комнате не еще с несколькими мамами и их новорожденными, а сами. Стоимость такого самостоятельного пребывания – 60 евро в день," - поделилась актриса.

Звезда призналась, что мечтала о партнерских родах, фотографиях с процесса рождения малыша. Однако, из-за ковидных ограничений это было невозможно.

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