Племянница короля Чарльза III снова станет мамой уже этим летом

Младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения во второй раз станет мамой. О второй беременности племянница короля Чарльза III сообщила на своей странице в Инстаграм.

32-летняя принцесса обнародовала милое фото, где во время прогулки ее округлившимися животик целует 2-летний сын Август.

Сообщается, что Евгения и ее 37-летний муж Джек Бруксбэнк снова станут родителями уже этим летом.

«Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение», — написала Евгения.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.