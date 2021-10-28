Знаменитость мечтает родить ребенка от Трэвиса Баркера

Кортни Кардашьян планирует стать мамой в четвертый раз instagram.com/kourtneykardash

Читайте также: 42-летняя Кортни Кардашьян выходит замуж: кто стал ее избранником

Американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян и ее жених Трэвис Баркер планируют завести общего ребенка в следующем году.

Недавно звездная пара обручилась и теперь планирует не только свадьбу, но и рождение общего ребенка. Близкий источник к звездам сказал, что они наедятся пополнить свою семью в следующему году.

«Больше всего они хотели бы вместе завести ребенка, Кортни всегда хотела родить еще детей и теперь, когда она с Трэвисом, она мечтает об этом еще больше», – поделился источник.

Читайте также: Кортни Кардашьян тайно вышла замуж

Также об отношениях звезд высказалась близкая подруга Котни, Меган Фокс:

«Они по уши влюблены и никогда не испытывали такой любви. Кортни – самая счастливая. Трэвис обожает ее и очень хорошо к ней относится».

Напомним, у пары уже есть дети от предыдущих отношений. Кортни воспитывает троих детей от Скотта Дисика, а Трэвис Баркер двоих от модели Шэнны Моклер.

Вам будет интересно почитать на Ivona: