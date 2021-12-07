Где отдохнуть с ребенком в Дубае: ТОП-5 мест от Славы Демина
Слава Демин назвал лучшие места в Дубае, где можно отдохнуть с детьми
Украинский радиоведущий на «Люкс ФМ» Слава Демин назвал лучшие места для отдыха с детьми в Дубае. На своем YouTube-канале он опубликовал видео, в котором показал яркие кадры с отдыха с сыном Владом. Отец и сын рассказали о плюсах и минусах такого отдыха.
Топ-5 мест в Дубае с ребёнком от Славы Демина
Аквапарк
Рамка Дубая
Парк аттракционов IMG
Legoland
Парк аттракционов Motiongate
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