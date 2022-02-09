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Материал ООО «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» считается оформленным надлежащим образом, если он соответствует следующим критериям:

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2) рядом с заголовком материала размещен логотип «bigmir.net» и название портала bigmir.net;

Разрешается использование логотипа «bigmir.net» исключительно в целях оформления материалов в агрегаторах новостей согласно данным Правилам. Любое другое использование указанного логотипа без разрешения ООО «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» не допускается.

3) под лидом указана прямая гиперссылка на полную версию материала на портале bigmir.net;

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