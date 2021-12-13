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Новый год 2022

Минутка ностальгии: ТОП-15 советских мультфильмов, которые создадут новогоднее настроение
Минутка ностальгии: ТОП-15 советских мультфильмов, которые создадут новогоднее настроение
Подборка мультфильмов для тех, кто хочет вспомнить детство
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14 декабря, 17:00Досуг
ТОП-10 лучших рождественских фильмов для вечернего просмотра
ТОП-10 лучших рождественских фильмов для вечернего просмотра
Эти фильмы поднимут праздничное настроение
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14 декабря, 14:30Досуг
Новый год 2022: рецепты праздничных закусок от Лизы Глинской
Новый год 2022: рецепты праздничных закусок от Лизы Глинской
Рецепты закусок для новогоднего стола
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13 декабря, 16:10Рецепты
Рождественское печенье по рецепту Марички Падалко
Рождественское печенье по рецепту Марички Падалко
Этим печеньем можно украсить новогоднюю елку
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13 декабря, 12:40Рецепты
Как отпраздновать идеальный Новый год: 3 шага к счастливому празднику
Как отпраздновать идеальный Новый год: 3 шага к счастливому празднику
Как сохранить энергию, настроение и чувствовать себя счастливым каждый миг
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12 декабря, 15:05Праздники
Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA
Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA Реклама
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10 декабря, 19:15Праздники
Что подарить ребенку на Новый год: ТОП-20 подарков
Что подарить ребенку на Новый год: ТОП-20 подарков
Лучшие подарки для детей разных возрастов
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9 декабря, 16:00Праздники
Какую прическу сделать на Новый год 2022: ТОП-5 стильных идей
Какую прическу сделать на Новый год 2022: ТОП-5 стильных идей
Определяемся с выбором праздничной прически заранее
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9 декабря, 15:35Красота
Семга под соусом песто на Новый Год
Семга под соусом песто на Новый Год
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9 декабря, 10:00Рецепты
Стало известно, сколько украинские звезды заработают на новогодних корпоративах
Стало известно, сколько украинские звезды заработают на новогодних корпоративах
Появились цены на новогодние корпоративы популярных украинских звезд
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8 декабря, 15:30Папарацци
Как создать модный новогодний образ: ТОП-5 советов
Как создать модный новогодний образ: ТОП-5 советов
Рассказываем о самых актуальных тенденциях сезона, которые помогут создать яркий праздничный образ для встречи Нового года 2022
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7 декабря, 16:55Мода
Флористы Елизаветы II рассекретили, как делают рождественские венки
Флористы Елизаветы II рассекретили, как делают рождественские венки
Королевская семья поделилась видеоинструкцией изготовления новогоднего украшения для дома
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7 декабря, 13:00Дом
ТОП-5 лучших образов для встречи Нового года 2022
ТОП-5 лучших образов для встречи Нового года 2022
Какой наряд нужно выбрать, чтобы привлечь Тигра на свою сторону
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6 декабря, 16:10Мода
К Новому году готовы: кто из звезд уже украсил елку
К Новому году готовы: кто из звезд уже украсил елку
Фото первых новогодних елок украинских и зарубежных знаменитостей
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6 декабря, 12:30Папарацци
В чем встречать Новый год 2022: 10 лучших черных платьев
В чем встречать Новый год 2022: 10 лучших черных платьев
Собрали для вас самые красивые варианты
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3 декабря, 13:22Мода
Какой макияж сделать на Новый год 2022: яркий пример от Кендалл Дженнер
Какой макияж сделать на Новый год 2022: яркий пример от Кендалл Дженнер
Продумываем образ заранее
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2 декабря, 16:15Красота
В каком наряде встретить Новый год 2022: идеальный пример от Сандры Буллок
В каком наряде встретить Новый год 2022: идеальный пример от Сандры Буллок
Актриса предстала в комбинезоне из весенне-летней коллекции Stella McCartney
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1 декабря, 17:35Мода
Что подарить родителям на Новый год: ТОП-10 подарков
Что подарить родителям на Новый год: ТОП-10 подарков
Узнайте, что положить под елку маме и папе
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1 декабря, 17:00Дом
Как выглядят рождественские елки в Виндзорском замке и Белом доме: фото
Как выглядят рождественские елки в Виндзорском замке и Белом доме: фото
Узнайте, как украсили к Рождеству замок Елизаветы II и резиденцию президента США
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30 ноября, 16:00Новости
Какой маникюр сделать на Новый год: ТОП-20 блестящих идей
Какой маникюр сделать на Новый год: ТОП-20 блестящих идей
Ivona делится подборкой актуальных идей новогоднего маникюра с блестками
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26 ноября, 17:15Красота

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