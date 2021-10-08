Растения не только создают атмосферу уюта, но и снабжают организм необходимым кислородом, который так нужен для качественной жизни. 

Сансевиерия 

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
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Нетребовательное растение, которое стойко переносит засуху, сквозняки и имеет прочные листья, не чувствителен к перепадам температуры. Существует много видов сансевиерии, самые крупные из них могут стоять в вазоне на полу, а другие спокойно приживутся на подоконнике.

Хлорофитум хохлатый

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Он очищает воздух от вредных веществ и примесей, нейтрализует излишний уровень ионизации. Неприхотливый в освещении. Но теряет свой «внешний вид» в чересчур темных местах. Отличное растение для кухни.

Лавр благородный

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Он выделяет фитонциды, которые избавляют от головной боли, перенапряжения. Также лавр дезинфицирует воздух и улучшает мозговое кровообращение. Переносит прохладу и не боится сквозняков. Действительно универсальное растение.

Монстера

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Ее часто можно встретить в школах, больницах и прочих заведениях, а все потому, что она проста в уходе и не требует много света. Хорошо чувствует себя даже под искусственным освещением.

Бамбук

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Еще одно легкое в уходе растение, которое не требует регулярного полива воды. Потрясающе смотрится в интерьере и добавляет ему «изюминку». Бамбук стоит ставить рядом с компьютерами и ноутбуками.

Драцена

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Стойко переносит перепады температур и засуху. Рекомендуется ставить ее в хорошо освещаемых местах.

Лимон

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
Лучшие растения для очищения воздуха в квартире
pinterest.com
Освежает воздух приятным ароматом и уменьшает количество вирусов. Повышает работоспособность и позитивно влияет на общее самочувствие.

Несколько советов по выбору растения

  • Выбирайте цветок в соответствии с размерами вашей комнаты
  • Для узкого помещения подойдут растения с дуговидными стеблями и мелкими листьями.

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